Maurizio Sarri e quell’incontro con il Milan | “Ma io sono di sinistra…”

Di Marzio : “Maurizio Sarri è l’uomo del dopo Allegri scelto dalla dirigenza bianconera” : Gianluca di Marzio conferma le voci di Sarri prossimo allenatore della Juventus. Anzi da maggiori dettagli sull’operazione che dovrebbe concludersi giovedì 30 maggio, Giovedì 30 maggio, 24 ore dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal, il suo agente Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia, la manager del Chelsea, per discutere l’uscita di Sarri da Londra, dove ha ancora 2 anni di contratto Ma la curiosità di Di Marzio arriva ...

Milan - assalto a Maurizio Sarri : Gazidis vola a Londra con un’offerta da urlo : Maurizio Sarri nel mirino del Milan per prendere il posto di Gattuso dalla prossima stagione e guidare la rinascita rossonera Il Milan deve imperativamente darsi una scossa. La risalita dopo gli anni d’oro targati Berlusconi è più faticosa del previsto ed anche in questa stagione il club rossonero sta faticando non poco per tornare in Champions League e nel gotha del calcio mondiale. A fine stagione ci si attende una rivoluzione, ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Chelsea - Frank Lampard spinge Maurizio Sarri verso la Serie A : Milan o Roma? : A spingere via Maurizio Sarri dalla panchina del Chelsea potrebbe pensarci Frank Lampard: un'idea che sta prendendo corpo nelle stanze del potere della squadra londinese. Secondo quanto riferisce SportMediaset, presto l'idea potrebbe trasformarsi in realtà. Oggi, Lampard allena il Derby County con o

Maurizio Pistocchi evidenzia : gaffe della SSC Napoli nei confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

Maurizio Sarri conferma : “resto al Chelsea - ma le emozioni di Napoli…” : Maurizio Sarri soddisfatto della sua prima annata al Chelsea durante la quale ha ottenuto diversi obiettivi prefissati Maurizio Sarri è sempre più convinto di voler restare in Premier League. Il suo Chelsea si è risollevato dopo un momento negativo, conquistando la qualificazione alla Champions League ed anche la finale di Europa League di Baku. Il tecnico, parlando alla Gazzetta dello sport, ha rivelato la sua intenzione di restare a ...

Chelsea - Maurizio Sarri allontana l’Italia dopo la finale di Europa League : “ritorno in Serie A? Non so nulla” : dopo aver raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri allontana le voci di mercato che lo vorrebbero tornare ad allenare in Italia Prima finale europea da allenatore per Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Empoli e Napoli ha raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, passando per supplementari e rigori contro un ostico Francoforte. Intervistato nel post gara, Maurizio Sarri ha parlato della ...

Maurizio Sarri : “Voglio restare in Premier Ligue” : Alla Roma piace l’opzione Sarri, lo abbiamo scritto, ma sembrerebbe che il tecnico del Chelsea non voglia lasciare la panchina con cui sta per giocarsi l’ingresso in Europa League. Askanews riporta infatti le dichiarazioni dell’ex Napoli che conferma di voler restare a Londra: “Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l’atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio ...

Chelsea - la FA multa Maurizio Sarri di 8 mila sterline per condotta irregolare : Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è stato multato per un importo di 8 mila sterline, poco più di 9.200 euro, ndr, dalla Football Association dopo aver ammesso l'accusa di condotta irregolare ...

Dopo il danno - la beffa : Maurizio Sarri deferito per cattiva condotta : Dopo essere stato insultato dall’allenatore dei portieri del Burnley, in una partita infuocata finita in rissa e con la sua espulsione, Maurizio Sarri ieri è stato deferito dalla Football Association per “cattiva condotta”. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. L’accusa è di aver superato l’area tecnica durante la bagarre scoppiata in campo al 92, quando, in realtà, scrive la rosea, Sarri avrebbe cercato di riportare la calma tra i suoi ...

Premier League - aperta un’inchiesta nei confronti di Maurizio Sarri : “condotta impropria” : Maurizio Sarri al centro di un’inchiesta da parte della Football Association dopo i fatti di Chelsea-Burnley La Football Association (FA) ha aperto un’inchiesta nei confronti di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea è accusato di “condotta impropria” dopo l’espulsione rimediata nel finale del match contro il Burnley. Sarri ha tempo fino a venerdì sera per poter presentare le proprie difese. Secondo quanto ...

Chelsea-Burnley - insulti razzisti contro Maurizio Sarri : "Italiano di mer***" : La Football Association valuterà il referto dell’arbitro di Chelsea-Burnley per decidere se aprire un’inchiesta sulla denuncia dei Blues, secondo cui Maurizio Sarri è stato più volte definito «italiano di m***» da un membro dello staff tecnico degli ospiti. L’allenatore ex Napoli, espulso nel nervos