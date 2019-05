Il mondo di Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 sarà reattivo e dinamico

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Il tanto atteso: The2 ha ricevuto nel corso di queste settimane una serie di trailer incentrati prettamente sui vari clan presenti all'interno del gioco.Stavolta gli sviluppatori hanno deciso di svelare qualcosa di più suldi gioco. Attraverso un'intervista a Polygon, Brian Mitsoda e Cara Ellison hanno parlato di come lo studio ha voluto creare unche funzionasse in modo realistico. Per il team di sviluppo, creare unin cui gli NPC avessero una sorta di "libero arbitrio" era fondamentale. Ilattorno al protagonista è, cambia in base agli avvenimenti e a seconda delle scelte."Vogliamo che il vostro personaggio possa influenzare in modo significativo ildi gioco" ha dichiarato Ellison. "Uno dei modi su cui stiamo lavorando è quello di renderlo il piùpossibile. Più violerete lae maggiori saranno ...

