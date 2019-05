Giro d’Italia 2019 | Giulio Ciccone corridore vero Mortirolo domato | deve puntare sulle

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Possiamo dire che il salto di qualità nelle World Tour non ha proprio spaventato, il nuovo Re del. Lui che ha letteralmente conquistato la cima valtellinese in questa sedicesima frazione della Corsa Rosa, per poi mettere la ciliegina sulla torta trionfando sul traguardo di Ponte di Legno e mettendo in bacheca la sua seconda vittoria di tappa al. La prima l’aveva conquistata nel 2016 in quel di Sestola, dopo un attacco che aveva letteralmente infiammato le speranze italiane.si è fatto attendere per oltre due anni. In questa stagione è passato alla corte di Luca Guercilena nella Trek-Segafredo, presentandosi al via deld’Italiacon una grande ambizione: quella di riconquistare una frazione. Aveva messo nel mirino la Lovere-Ponte di Legno, soprattutto dopo aver indossato la maglia di leader dei GPM. L’abruzzese sapeva che il ...

