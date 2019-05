FUSIONE FCA-RENAULT Le sinergie pericolose per l' Italia

Il ballo della FUSIONE globale Fca-Renault è diretto dalla politica : Fiat Chrysler e Renault sono due gruppi automobilistici la cui sorte è uscita rimodellata dalla stagione della globalizzazione. La prima ha assunto un profilo internazionale grazie al modo in cui ha affrontato la crisi del 2008-2009, che indusse Sergio Marchionne a giocare la carta americana; la sec

Fca-Renault : proposta ufficiale di FUSIONE/ Il marchio italo-americano vola in borsa : Fca ha presentato in via ufficiale a Renault una proposta di fusione. Apertura scoppiettante oggi in borsa per il marchio italo-americano

Fca annuncia la FUSIONE con Renault :

Cosa pensano i giapponesi della FUSIONE Fca-Renault : Roma. Solo domani il consiglio di amministrazione di Nissan esaminerà il piano di fusione alla pari tra Renault, sua azionista di maggioranza, e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Un’apparente freddezza che potrebbe preludere a due scenari: l’ingresso a pieno titolo nell’accordo, dettato anche dal fat

FCA-Renault - La Borsa applaude alla proposta di FUSIONE : I mercati finanziari hanno accordo con favore la proposta di fusione avanzata dalla FCA alla Renault. A dimostrarlo è l'andamento delle azioni dei due gruppi automobilistici sulle rispettive piazze finanziarie. Il titolo Renault ha chiuso la seduta a Parigi in rialzo del 12,15% mentre Fca ha messo a segno un guadagno del 7,98% perdendo oltre la metà dello slancio registrato in avvio di contrattazioni (+18,7%) a causa dell'andamento ...

Fca-Renault - una FUSIONE in cui Parigi ha peso mentre Roma subisce. E Cdp non ha mai investito nel settore auto : In assenza di una strategia industriale di lungo periodo, gli Agnelli dialogano più facilmente con la Francia di Emmanuel Macron che con il premier Giuseppe Conte. E avviano una discussione sulle prospettive delle nozze fra Fca e Renault che porteranno alla nascita del terzo gruppo automobilistico al mondo. Con il risultato che Parigi potrà far valere il suo peso, mentre Roma rischia di subire un’operazione dalle pesanti ricadute ...

FCA-Renault - Elkann : dalla FUSIONE grandi benefici per l'Italia : La possibile fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault non avrà alcun impatto sugli stabilimenti automobilistici italiani e, anzi, produrrà "grandi benefici" per l'Italia. Ne è convinto John Elkann, presidente del gruppo italo-americano e numero uno della famiglia Agnelli, parlando della proposta di aggregazione presentata oggi a La Regie e ribadendo l'assenza di qualsivoglia conseguenza per le strutture produttive in ...

La FUSIONE Fca-Renault : dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Fca-Renault - è ufficiale la proposta di FUSIONE. I francesi : “Ci interessa” : Come preannunciato, Fca presenta una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Secondo la nota diffusa stamattina, la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una m...

FCA-Renault - I francesi confermano l'interesse per la FUSIONE : La Renault conferma il suo interesse a valutare nei dettagli la proposta di aggregazione alla pari presentata dal gruppo FCA. La posizione dell'azienda transalpina è stata esplicitata in un comunicato diffuso al termine di una riunione del consiglio di amministrazione a Parigi. Interesse per le opportunità della fusione. "Dopo un'attenta analisi dei termini della proposta amichevole di FCA, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ...

FUSIONE tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

FCA-Renault - Mike Manley : sarà FUSIONE da una posizione di forza : Il gruppo Fca ha inviato alla Renault una proposta di fusione partendo da una posizione di forza. E' questo uno dei passaggi chiave della lettera che l'amministratore delegato Mike Manley ha inviato a tutti i dipendenti per spiegare la logica e i contenuti più importanti del progetto di aggregazione annunciato stamattina. Un settore in radicale trasformazione. "Il nostro settore - esordisce il manager inglese - sta subendo la più ...

Fca-Renault - le Borse brindano alla FUSIONE. Ma la Lega avverte : “Niente scherzi dai francesi” : Milano. “Ben venga l'accordo tra Fca e Renault purché ci siano sempre le fabbriche attive in Italia”. Così il viceministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, ha commentato la notizia dell'accordo allo studio tra le due case automobilistiche, confermato da un comunicato di Fca dopo le ind

FUSIONE FCA Renault - La diretta : 09:14 In Borsa le azioni della Renault guadagnano il 16%09:10 Spunta una lettera di Mike Manley, ad del gruppo FCA, che comunica ai dipendenti le motivazioni della proposta di Fusione09:07 In Borsa le azioni del gruppo Fiat Chrysler Automobiles entrano agli scambi con un rialzo del 18,7%09:00 Aprono le Borse: i titoli del gruppo FCA e della Renault non fanno prezzo per diversi minuti08:00 Secondo la stampa transalpina, a Parigi inizia il cda ...