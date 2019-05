Crimi | non potrò essere presente ma mio cuore è a Brescia

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) PIAZZA DELLA LOGGIA.: CON IL/ FOTO Roma – “Oggi asi commemora la strage di Piazza della Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974. Anche quest’anno non potro’alle celebrazioni, e me ne dolgo. Chiedo scusa ai miei concittadini, ma sono impegnato a Roma e devo seguire i lavori delle commissioni riunite sul decreto Sblocca Cantieri, per la parte relativa alla ricostruzione post sisma. Nel pomeriggio il provvedimento deve andare in aula al Senato per l’approvazione definitiva ed e’ necessario lavorare fino all’ultimo secondo utile per produrre un buon testo, che sia risolutivo ed efficace per i tanti cittadini che attendono. Ma con ilsono a, in quella piazza, dove 45 anni fa un attentato terroristico di matrice fascista spezzava le vite di otto incolpevoli vittime, che stavano manifestando ...

loSpecialistatv : Stati generali editoria, oggi sessione dedicata alle Agenzie di stampa (fonte primaria dell'informazione) che secon… - milefab : RT @vittoriozucconi: Vito Crimi, che ha sempre vissuto di soldi pubblici e non ha mai rischiato la paghetta in un' azienda privata, rimpove… - kyranmind13 : RT @danoris2110: Calma, non abbattiamoci. Ho appena scoperto che su un pianeta lontano creature come Vito Crimi rappresentano le istanze de… -