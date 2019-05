Terremoto in Perù | gravissimi danni | tanti crolli e un morto

Devastante Terremoto in Perù : gravissimi danni e crolli - il primo bilancio ufficiale delle autorità [GALLERY] : Un violento terremoto magnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) gravi danni in Perù, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia. La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono ...

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - morti e dispersi. Crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Terremoto in Peru' : la terra si sposta di 4 metri [FOTO] : Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito il Perù settentrionale oggi 09.41 italiane (corrispondenti alle 02.41 all'epicentro, nel cuore della notte), causando vasti danni e feriti. I dati...

