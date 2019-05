Simone Montedoro torna in Don Matteo 12? Il capitano Tommasi potrebbe unirsi a Rovazzi

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Proseguono le riprese di Don12 con tante novità in arrivo. La troupe della fiction resterà a Spoleto fino al 22 giugno, mentre alcune scene sono state girate anche a Scheggino. Lo riporta TuttoOggi.info, che svela alcune immagini di Terence Hill, nei panni del parroco detective, che in sella alla sua bici è stato avvistato nel parco di Valcasana. Secondo il sito, l'attore ha girato prima alcune scene in esterna, poi all’interno di un’abitazione privata, destando la curiosità di alcuni residenti della zona.Intanto spuntano novità sull'ultima stagione. Stando al Corriere dell'Umbria,è atteso sul set di Don12 e con luiesserci anche. Si tratta di voci di corridoio per ora che, se confermate, vedranno di nuovo in scena l'amatoche ha lasciato la serie alla fine della decima stagione. Insieme a lui, l'attrice Nadir ...

OptiMagazine : #SimoneMontedoro torna in #DonMatteo12? Il capitano Tommasi potrebbe unirsi a #Rovazzi sul set… - idajo94 : USCITECI ANCHE SIMONE MONTEDORO PER FAVORE CI MANCA COME L'ARIA #BallandoConLeStelle - Biberkopf76 : @AngelisSimy Io sono più figo di Simone Montedoro! ???? -