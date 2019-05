Sfregiò i ragazzi con l' acido | Fatemi vedere mio figlio

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Cristina Bassi Martina Levato: «Mi sedarono durante il parto e mi portarono via il bambino. Ma io lotterò sempre per lui» Milano «Voglio che Achille sappia che io non ho mai smesso di lottare per lui, che non l'ho mai abbandonato». Alla fine dell'intervista esclusiva al Tg2 Martina Levato abbandona il tono sicuro e lascia che la voce tremi. La cosiddetta «ragazza dell'» oggi è una giovane donna di 27 anni che sconta a San Vittore una condanna definitiva a 19 anni e mezzo. Ed è una madre, cui i giudici hanno tolto ilappena nato. Quel bambino, che lei chiama Achille ma che probabilmente ormai ha un nuovo nome, ad agosto compirà quattro anni. È nato quando sia la madre sia il padre, Alexander Boettcher, erano già in carcere. Il piccolo è stato dichiarato adottabile dalla Cassazione, una decisione «nell'interesse del minore» che ha escluso dall'affidamento anche i ...

