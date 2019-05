Da dove sono arrivati i voti alla Lega di Matteo Salvini 

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “Mi sono divertito all’inizio - ci ho provato ma è andata male. Non dovevamo partire 15mi…” : Si è chiuso dopo 19 giri il Gran Premio di Monaco 2019 di Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo aver danneggiato il fondo della sua Ferrari in un estremo tentativo di sorpasso su Nico Hulkenberg alla curva Rascasse. Il padrone di casa monegasco partiva dalla 15^ posizione in griglia a causa di una pessima strategia del team in qualifica, perciò è stato costretto a rimontare dalle retrovie sulle tortuose strade del Principato correndo dei ...

Milano - Silvio Berlusconi al seggio : “Sono un sentimentale - voto dove venivo sempre con la mia mammina” : “Sono venuto qui perché qui sono venuto per tanti anni con la mia mammina, sono un sentimentale”. Così il presidente di Forza Italia e candidato alle Europee Silvio Berlusconi al seggio di via Scrosati a Milano. “Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno sottolineato che non era iscritto a quel seggio. ...

Monaco - dove le strade sono asfaltate d’oro… : Fin dall’inizio del tempo – o almeno dal 1929 – il GP di Monaco è stato sinonimo di glitz, glamour e prestigio. Quello che accade fuori dalla pista tende a essere molto più esaltato di quello che si svolge in pista, anche perché – con i sorpassi praticamente impossibili – la gara stessa è spesso […] L'articolo Monaco, dove le strade sono asfaltate d’oro… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Verissimo Ascolti TV | Social Auditel Day-Time : Pamela Prati a Verissimo diventa trend topic mondiale con mezzo milione di tweet «Sono stata raggirata dovete credermi! ringrazio D’Agostino per avermi salvata» : Verissimo Ascolti TV dal web: Il caso Prati tendenza mondiale. Superati i 450.000 tweet, programma più twittato del pomeriggio. Continua la vicenda Prati-Caltagirone, giunta al nuovo imperdibile episodio in onda su Verissimo. L’ex soubrette italiana, dopo aver abbandonato lo studio anche a Live Non è ...

Genova - il racconto : "Urlavo che ero un giornalista - ma non si sono fermati". La polizia ha fatto il suo dovere? : Ieri a Genova ci sono stati degli scontri tra le forze dell'ordine e gli antifascisti, scesi in piazza per protestare contro il comizio di CasaPound. La polizia, per l'occasione, aveva blindato Piazza Marsala dove si teneva la manifestazione dei neofascisti (una trentina di persone in tutto), per proteggerli dai cosiddetti "antagonisti" che, come previsto, hanno tentato di superare il blocco per andare ad affrontare a muso ...

Risparmi - ma spendi sempre e comunque : la beffa delle bollette - dove i costi fissi sono il 40% : Fabio Franchini Il peso dei costi accessori nella bolletta elettrica degli italiani è pari a cento miliardi di euro e al 40% della spesa complessiva Avete montato le lampadine a Risparmio energetico, fate sempre attenzione a spegnere la luce, ma non riuscite ad abbattere la bolletta come vorreste, vero? Già, perché a fregarsi per bene sono i cosiddetti costi accessori, ovvero quelli fissi, che ammontano a circa il 40% della ...

Il racconto di Suor Antonietta : «Io - nell'inferno di Napoli dove i medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

Antinutrienti : cosa sono - dove si trovano e gli effetti sul corpo : Nei cibi che assumiamo ogni giorno sono presenti alcune sostanze che ostacolano l’assorbimento dei nutrienti e la digestione: si tratta degli Antinutrienti. Si tratta ad esempio delle saponine, delle fitasi, delle lectine oppure degli inibitori di proteasi oppure amilasi pancreatiche. Queste sostanze si trovano soprattutto negli alimenti vegetali e sono un fattore di protezione sviluppato dalle piante contro gli attacchi esterni. Conoscere ...

Marino assolto : "Carta straccia le accuse dei 5 Stelle. E quelli del Pd dove sono?" : “Con il deposito delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte di Cassazione il caso ‘scontrini’ è stato definitivamente chiuso. Le cene di rappresentanza oggetto di tanta attenzione da parte del Partito Democratico, dei partiti di Centro-Destra e del Movimento 5 Stelle sono state giudicate dall’Alta Corte attività ordinaria di promozione dell’immagine e del prestigio della Capitale ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Sono molto triste. Ho passato mesi a preparare il Giro. Per me è una cosa terribile dover lasciare la corsa” : La nota dolente della tappa odierna è stato sicuramente il ritiro di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: Tom Dumoulin. Il campione olandese del Team Sunweb, vincitore del Giro d’Italia 2017, si era presentato stamane alla partenza da Frascati cercando di ripartire dopo la brutta caduta in cui è rimasto coinvolto ieri, ma il dolore al ginocchio lo ha messo ko. Il suo Giro d’Italia 2019 è già terminato nell’amarezza ...

Danimarca - candidato fa campagna elettorale su PornHub. “Bisogna andare dove ci sono gli elettori” : “Spero che le persone si facciano una bella risata. Certo, le campagne elettorali sono serie, e ci sono questioni serie in discussione, ma deve esserci anche un po’ di umorismo. Probabilmente molti cittadini sono stanchi dei manifesti elettorali e quattro settimane sono stati sommersi da messaggi politici”. Joachim B. Olsen, ex pesista olimpico 41enne e dal 2011 parlamentare per Alleanza Liberale in Danimarca, ha deciso di ...

Le voci del convegno dei Terrapiattisti - dove ci sono più giornalisti che sostenitori : "Le teorie sulla terra piatta mi hanno sempre affascinato. Mi piace andare contro corrente, contro tesi preconfezionate che il sistema ci propina". Al collo porta un ciondolo di cuoio realizzato con le sue mani e che raffigura la terra come piatta: lei è Eliana Urbano Raimondi, una ragazza di 24 anni laureata in didattica dell'arte e curatrice di mostre che ha scelto di trascorrere la domenica al convegno dei Terrapiattisti che si svolge stamane ...