Usa | tornado in Oklahoma | due morti e diversi feriti

Usa : tornado distrugge hotel a El Reno in Oklahoma - morti e feriti sotto le macerie : L'allarme era scattato sabato sera ma gli abitanti della zona hanno avuto solo poche decine di minuti di preavviso prima che il tornado scatenasse tutta la sua potenza distruttrice. Al momento del disastro nell'albergo vi erano 34 ospiti. Due le vittime accertate ma si scava ancora tra le macerie. --Tragedia nelle scorse ore nello stato dell'Oklahoma, in Usa, dove un tornado ha pesantemente colpito la cittadina di El Reno, nei dintorni di ...

Tornado e alluvioni negli Usa centrali : gravi danni - vittime e feriti : Piogge torrenziali, temporali violenti e Tornado hanno colpito negli ultimi giorni gli Stati Uniti centrali, provocando gravi danni e vittime. Missouri, Kansas e Oklahoma gli stati più...

Meteo - nuovo round di violenti temporali negli Usa : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito ...

Meteo - violenta ondata di maltempo negli Usa : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Usa - 21 tornado negli stati centrali : Almeno 21 tornado hanno colpito diverse zone in Oklahoma, Texas, Missouri e Alabama da ieri sino a stamattina, secondo il National Weather Service, e altri potrebbero colpire alcune parti del Missouri e dell’Arkansas. Intanto, forti temporali con grandine e venti da uragano stanno flagellando zone degli stati Uniti centrali, con 17 milioni di persone in stato di allerta, incluse Oklahoma City e Tulsa, Wichita in Kansas, Kansas City e St. ...

Meteo : tempeste - tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli Usa dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Meteo Usa : tornado si abbattono sugli Stati del sud - almeno 8 morti : Violente tempeste hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche bambini. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi Stati del sud. In Texas due bambini hanno perso la vita dopo che un albero si è abbattuto sull’auto su cui viaggiavano con la loro famiglia. I genitori, che erano seduti davanti, sono illesi. Segnalate vittime anche in ...

