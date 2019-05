Terremoto Perù M 8 2 Ultime scosse Ingv | devastante sisma a Yurimaguas

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - è un disastro. Crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Umbria : scossa di Terremoto avvertita in tarda notte tra Perugia e Terni - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 17 aprile 2019, esattamente alle 05.46, nel cuore dell'Umbria, nel perugino. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

Scossa di Terremoto di 3 - 2 vicino Perugia : Una Scossa di magnitudo 3,2 è stata registrata alle 5,46 a Montefalco, a pochi chilometri da Perugia. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Scossa è stata registrata a una profondità di 9 chilometri tra Montefalco e Bevagna.

