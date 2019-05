Social Boom contro Side | ' Ho fatto se tre ore fa' | ma il web non gli crede e lo deride

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il boom sui Social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

La nonna di Fedez sbarca sui Social è boom di follower : Per Fedez la nonna è una delle donne più importanti della sua vita è sempre presente nella sua vita reale e social, e così nonna Luciana Violini sbarca su “Instagram”. Fedez le apre un profilo, lei scherza e si mette al pari di Chiara Ferragni in un post con la blogger Luciana scrive: “Insieme alla mia collega” e in poche ore il suo account fa incetta di follower. Al Giambellino è nata una nuova “stella” Fedez le aveva intitolato proprio un ...

Formula 1 – 25 anni fa moriva Ayrton Senna - sui Social Boom di dediche! Dalla Clinica Mobile ad un Webber commovente : “non l’ho mai incontrato - ma…” [GALLERY] : Piovono dediche speciali per Ayrton Senna sui social nel giorno del 25° anniversario della sua morte Sono passati ben 25 anni Dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna: il campione brasiliano di Formula 1 ha lasciato un grande vuoto in questo sport dopo la sua morte in quello spaventoso incidente di Imola. Nessuno ha però dimenticato “Magic” ed è per questo motivo che sui social, oggi, piovono tantissimi messaggi dedicati proprio ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 aprile 2019 D’Urso-Ventura : Il GF 16 vince con l’hashtag ufficiale - The Voice boom di oltre 200.000 Tweet : Social Auditel 23 aprile 2019: Testa a testa Social tra Barbara d'Urso e Simona Ventura Super confronto nel martedì sera televisivo tra la prima puntata di “The Voice” su Rai 2 e il GF 16, uno dei programmi imbattuti sui Social. Sarà, secondo le previsioni dei palinsesti, il primo e ultimo ...

Elezioni Finlandia - testa a testa tra Socialdemocratici e sovranisti. Boom dei Verdi. Crolla il Centro dell’ex premier : I socialdemocratici con la maggioranza relativa: molto relativa, visto che hanno poco meno del 18 per cento dei voti. I sovranisti dei Veri Finlandesi non avanzano, ma ora sono la seconda forza del Paese, a pochi decimali dal primato. Il partito centrista dell’ex premier Juha Sipilä è l’unico vero sconfitto, con un crollo evidente nel numero dei seggi. Dopo lo spoglio di quasi il 90 per cento delle schede è questa la sintesi del ...

Ascolti TV - Social Auditel GF 16 boom di oltre 50.000 Tweet all'esordio : «Primi nel mondo» è una notizia falsa Alle ore 23, la conduttrice Barbara D'Urso ha annunciato il primato non solo in Italia, giusto,, ma anche nel mondo. Notizia inesatta, visto che CHEWHU, Chelsea-...

