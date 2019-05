Roland Garros 2019 oggi | programma | orari e tv domenica 26 maggio La guida completa

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Cominciail: la tradizione ormai ultradecennale dello Slam parigino vuole che si apra di, con alcuni match di buona (o grande) importanza nell’ambito dei primi turni. Vedremo subito impegnati quattro giocatori italiani: quello con minori possibilità è senza dubbio Lorenzo Sonego, perché debutta contro Roger Federer (a proposito, ricorre il decennale della vittoria dello svizzero in finale sullo svedese Robin Soderling). Qualche speranza in più per Thomas Fabbiano, che è stato sorteggiato contro il croato Marin Cilic, osso duro, ma in crisi negli ultimi tempi. Matteo Berrettini, invece, comincia la propria avventura contro l’iberico Pablo Andujar e parte favorito, mentre il torneo del semifinalista dello scorso anno, Marco Cecchinato, parte dal francese Nicolas Mahut, giocatore non da terra rossa e per di più sostanzialmente alla fine dei ...

