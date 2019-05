Perù | scossa di magnitudo 8 0 | paura anche in Ecuador | Brasile e Colombia

TERREMOTO Perù : VIDEO SCOSSA M 8.0/ INGV : crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia : Devastante TERREMOTO in PERÙ di magnitudo 8.o: si temono vittime e feriti. La SCOSSA è stata avvertita anche in Colombia, Brasile ed Ecuador.

Umbria : scossa di terremoto avvertita in tarda notte tra Perugia e Terni - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 17 aprile 2019, esattamente alle 05.46, nel cuore dell'Umbria, nel perugino. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

