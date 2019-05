Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Non riusciva ad accettare l’idea che la sua storia con quellafosse finita per sempre. In particolare la notizia dell’esistenzanuova relazione affettiva dell’amata, iniziata da circa una decina di giorni fa, l’aveva fatto uscire di senno. Ma questa folle gelosia è costata la vita a Joseph Alessio, detto “Peppe”, 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Venerdì mattina lo hanno visto dare in escandescenze in viale Luigi Buffoli a Cusano Milanino, proprio davanti allain cui abita la sua ex, la 42enne Sara Barbieri. A farlo andare su tutte le furie pare che sia stata la vista di una vettura parcheggiata nel giardinoresidenza, il taxi di Paolo Minolfi, 37 anni, nuovo. Alessio, che già la sera prima aveva mandato alcuni messaggi minacciosi alla sua vecchia ...

vincecamaggio : Milano, si intrufola nella villa della ex: ucciso dal compagno della donna -