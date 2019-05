Le Pen sorpassa Macron In Spagna Sanchez primo

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) La lista del Rassemblent National di Marine Le Pen è ilpartito in Francia con uno scarto di due punti rispetto a La Republique en Marche di Emmanuel. Mentre ini socialisti del premier Pedrosi attestano al 28,4% distaccando di 9 punti il Partito popolare al 17,3%.Secondo i primi Exit Poll della società Ipsos per France 2, RN è al 24,2%, mentre la lista del presidente francese si attesta al 22%. Boom dei Verdi al 12,5%, i Repubblicani seguono con l′8,5% delle preferenze, e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5%. Dopo i primi dati Le Pen ha chiesto “loscioglimento dell’Assemblea Nazionale”.Gli exit poll spagnoli confermano il vantaggio del partito socialista che si attesta al 28,4%. Crolla il Pp al 17,3%. Ciudadanos è dato al 16% e Podemos al 12,4%. L’estrema destra di Vox non sfonda e ...

labellifranco : RT @AndFranchini: #LePen sorpassa #Macron. In Spagna Sanchez primo - FabyCony3 : RT @AndFranchini: #LePen sorpassa #Macron. In Spagna Sanchez primo -