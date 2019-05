I segreti dell’elemosina | storia di un mendicante scrittore che offre una partita a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Un’autobiografia senza filtri, ma anche un viaggio nel sottobosco dei clochard, tra invidie e nuove opportunità: è il libro I– La veradi un insolito, del bolognese Rafael Antonio Quevedo, senzatetto laureato e scacchista di strada. Presenza stabile nell’elegante via D’Azeglio, a due passi da piazza Maggiore e dalla casa di Lucio Dalla, l’autore, classe 1975, mette a nudo uno spaccato di società, capovolgendo i tradizionali punti di vista. Sei anni trascorsi sulla strada, raccontati con la consapevolezza di chi si è sempre sentito destinato a diventare un ‘barbone’, unico modo per sentirsi libero. Padre spagnolo e madre italiana, Antonio Quevedo nasce a Bologna da una famiglia benestante: come racconta nel libro – 176 pagine, Erreci edizioni, 15 euro -, lo zio (Rafael Isidro Quevedo) è stato ministro dell’Agricoltura in Venezuela. ...

