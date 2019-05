I 5 segni più pigri dello zodiaco

I 5 segni zodiacali più vanitosi : La vanità è donna o almeno sino a qualche anno fa, adesso la vanità è vanità e nell'era dell'apparire non c'è alcun distinguo tra gli uomini e le donne. Di seguito i 5 segni zodiacali più vanitosi.

I 5 segni zodiacali più bugiardi : Freddie Mercury c'ha fatto pure una canzone, 'Liar', dove il bugiardo non ha via di scampo in nessun caso. Difatti una bugia, che sia 'a fin di bene', grossa o veniale resta pur sempre una menzogna, e bisognerebbe evitare di dirne per non creare contrasti inutili con le persone vicine perché potrebbero venire scoperte come 'le gambe corte' ci ricordano. Di seguito i 5 segni zodiacali più bugiardi.

I 5 segni zodiacali più fedeli nelle relazioni amorose : In una coppia, fresca o duratura che sia, ci si aspetta dal partner sincerità ma sopratutto fedeltà. Quest'ultima è una peculiarità che risulterebbe più semplice da assicurare per i nativi di alcuni segni, considerati più inclini, di conseguenza, anche alla sincerità verso l'amato. Di seguito I 5 segni zodiacali considerati più fedeli nelle relazioni amorose.

I 5 segni zodiacali più inclini al tradimento : Durante una relazione amorosa tra le causi maggiori per innescare litigi e separazioni troviamo il tradimento. Difficile digerire e sopratutto perdonare un atto simile quando lo si subisce, anche se non è così raro che una coppia stabile decida di sorvolare sul tradimento e proseguire con la relazione amorosa in essere. Di seguito i 5 segni zodiacali più inclini al tradimento.

Oroscopo di Paolo Fox domani - giovedì 23 maggio : i segni più fortunati : Paolo Fox: Oroscopo di domani (23 maggio) di tutti i segni zodiacali Nuovo appuntamento con le previsioni di domani di Paolo Fox del suo Oroscopo dei primi segni zodiacali. ARIETE: in questo momento sono molto presi dal lavoro e per questo potrebbero essere molto stressati. Le situazioni non sono facili da gestire e tutto questo fa sì che l’amore sia trascurato. Devono recuperare un po’ di energia. TORO: meglio evitare qualsiasi ...

Pensioni - arriva il ricalcolo : assegni più bassi per pagare il conguaglio di inizio 2019 : Assegno di giugno più leggero per i pensionati: chiunque abbia un trattamento di almeno tre volte superiore il minimo dovrà pagare un conguaglio a causa della rivalutazione delle Pensioni (con un mancato aumento) che riguarda il 2019 e che viene detratto dagli assegni solo a partire da aprile: il conguaglio riguarda quindi i mesi che vanno da gennaio ad aprile.Continua a leggere

ARF atto 5 : il 'Festival di storie - segni e disegni' ancora a Roma - più grande che mai : Il quinto atto dell’ARF! è ai nastri di partenza, e si dichiara da subito come l’edizione della consacrazione: dal 24 al 26 maggio, negli spazi espositivi del Mattatoio di Roma (sede ormai istituzionale della rassegna, sempre dalle 10 alle 20), il Festival di storie, segni e disegni nato dalla fantasia (e dal coraggio) di cinque appassionati e professionisti del settore che in rigoroso ordine alfabetico rispondono ai nomi di Daniele Bonomo, ...

Leonardo : Fontana - 'in Lombardia alcuni segni più importanti suo impegno' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Oggi ricorrono i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il genio che visse più di vent'anni in Lombardia dove ha lasciato alcuni dei segni più importanti del suo impegno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione del cinquecente

La personalità INFJ è la più rara al mondo - ecco i 15 segni distintivi di chi ce l'ha : Le persone dotate della personalità più rara al mondo vengono identificate con l'acronimo INFJ. Scopri se hai queste caratteristiche, solo il 2% della popolazione umana è INFJ.

Campi Flegrei : preoccupanti segni di risveglio. Il vulcano più grande d’Europa allerta i ricercatori : Campi Flegrei: preoccupanti segni di risveglio “Dobbiamo monitorarlo meglio” esortano i ricercatori dell’Ingv, dopo uno studio scientifico che rivela segni di irrequietezza nella caldera abitata da 500mila persone. Il suolo… L'articolo Campi Flegrei: preoccupanti segni di risveglio. Il vulcano più grande d’Europa allerta i ricercatori proviene da Essere-Informati.it.

5 segni più turbolenti dello zodiaco : Fra gli aggettivi che spesso si accompagnano ai vari segni zodiacali per descrivere le loro caratteristiche tipiche purtroppo ci sono anche quelli con delle connotazioni a metà strada fra la positività e la negatività. In questo articolo parleremo dei segni più turbolenti dello zodiaco, e non è affatto un caso che fra di essi ci siano segni di acqua e segni di fuoco: entrambi elementi difficili da gestire, sono portatori sia di cose belle che di ...