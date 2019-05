Atletica | Sara Dossena seconda alla Stralugano Buoni tempi per Faniel alla Mezza di

Atletica - Mondiali Doha 2019 : i convocati dell’Italia per marcia e maratona. Saranno 16 gli azzurri in Qatar : Sono state diramate oggi dalla FIDAL, dopo che il Consiglio Federale ne ha preso atto, le convocazioni per i Mondiali di Doha per quanto concerne marcia e maratona: il DT Antonio La Torre ha chiamato 16 atleti, 7 uomini e 9 donne, per un totale di 10 marciatori e 6 maratoneti. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Uomini marcia km 20 Matteo Giupponi (Carabinbieri), Massimo Stano (Fiamme Oro) marcia km 50 Michele Antonelli ...

Atletica - Diamond League Doha : Semenya vince negli 800m. Saranno gli ultimi della sua carriera? : Nel primo appuntamento della Diamond League 2019 , che si tiene a Doha, in Qatar, l'attenzione è tutta rivolta verso Caster Semenya . L'atleta sudafricana stravince negli 800 metri femminili con il ...

Atletica - Eyob Faniel scatenato : 1h00 : 53 nella Mezza Maratona di Padova - italiano più veloce dal 2002! Bene Sara Dossena : Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 ...

Atletica - missione compiuta per Sara Dossena! L’azzurra migliora il personale alla T-Fast 10 km di Torino chiudendo in 32.17 : Sara Dossena si conferma in ottima condizione e centra l’obiettivo prefissato alla vigilia della T-Fast 10km La Velocissima di Torino, corsa che si è svolta nella giornata di domenica 14 aprile. L’azzurra ha migliorato di quasi un minuto il proprio personale sulla distanza chiudendo la prova con il tempo di 32:17, utile per raggiungere il secondo posto alle spalle della keniana Caroline Makandi Gitonga (32:02), sul percorso ...

Atletica - Sara Dossena sarà al via della T-Fast 10 km di Torino con l’obiettivo di scendere sotto il muro dei 33 minuti : Dopo il settimo posto alla mezza maratona di Madrid della scorsa settimana, la stagione di Sara Dossena proseguirà domenica 14 aprile con la T-Fast 10km-La Velocissima di Torino. L’azzurra, divenuta la terza italiana di sempre sui 42-195 km grazie al 2h24:00 fatto segnare a Nagoya il 10 marzo, prenderà parte all’appuntamento sulle strade piemontesi con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di avvicinamento ai grandi ...

Atletica - Sara Dossena torna in gara : settima alla mezza di Madrid. Giovanna Epis firma il personale alla Maratona di Rotterdam : Sara Dossena è rientrata in gara a un mese di distanza dalla Maratona di Nagoya in cui sfiorò il record nazionale chiudendo la prova col tempo di 2h24:00. Oggi l’azzurra, sesta agli ultimi Europei, si è cimentata nella mezza Maratona di Madrid dove si è classificata al settimo posto col crono di 1h13:20. La 34enne lombarda ha svolto un buon test su un percorso molto impegnativo ricco di saliscendi e settimana prossima si cimenterà con la ...