Affluenza in crescita in tutta Europa | 43 | 5% in Italia alle 19

ilsole24ore

(Di domenica 26 maggio 2019) Allora il dato finale fu del 58,6%,Politiche del 2018 l'a mezzogiorno toccò invece quota 19,4% (alla Camera). Per il Viminale l'elezioni comunali, sempre12, è invece del 21,92% in base a tutte le sezioni...

you_trend : ???? In #Francia l'affluenza è in crescita di oltre tre punti percentuali rispetto al 15,70% del 2014, attestandosi a… - repubblica : Italia al voto: 51 milioni alle urne. La partita europea e il test sulla tenuta del governo. Affluenza in crescita… - repubblica : Italia al voto: 51 milioni alle urne. Affluenza in crescita in tutta Europa. Exit poll in Germania: Cdu prima, vola… -