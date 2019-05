Vincere a Bologna per raggiungere gli 82 punti Milik in vantaggio su Mertes

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Se il Napoli vincesse stasera al Dall’Ara contro ilAncelotti eguaglierebbe il risultato del primo anno di Sarri al Napoli, con 82. Repubblica Napoli sottolinea che questo è il traguardo da centrare per completare la stagione ed è questo che Ancelotti chiede al Napoli. Una partita non semplice perché ilha già raggiunto la salvezza contro la Lazio all’Olimpico e adesso la squadra di Mihajlovic vuole festeggiare in casa vincendo contro il Napoli. La squadra di Ancelotti ieri si è allenata a Castel Volturno, rimandando la partenza a stamattina. In campo non ci saranno Allan e Koulibaly, che, squalificati, sono già partiti per fare ritorno a casa. Con l’influenza che ha colpito Meret, in porta dovrebbe esserci Karnezis. In difesa Malcuit, Ghoulam, Albiol e Luperto, mentre al centro ci saranno, per il quotidiano, Fabian Ruiz e Zielinski, con Callejòn ...

