DIRETTA FORMULA E Gp Berlino 2019 | vincitore Di Grassi | Buemi e Vergne a podio

ilsussidiario

(Di sabato 25 maggio 2019)E Gpstreaming video e tv, orario edell'ePrix che si disputa oggi pomeriggio nella capitale tedesca, 25 maggio,.

SkySportF1 : ?? Colpo di scena? ? #Vettel a muro in Curva 1 ? - SkySportF1 : ? #UltimOra @ScuderiaFerrari ? Solo una reprimenda per @Charles_Leclerc ? - SkySportF1 : ?? Meccanici della @ScuderiaFerrari al lavoro per riparare la #SF90 di #Vettel in tempo per le qualifiche ??… -