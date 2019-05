Crotone | Rohden verso l' addio | non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Campionato di Serie B mandato in archivio da alcune settimane, con in corso d'opera gli spareggi Play-Off, in attesa di conoscere se e quando verranno disputati i Play-Out. Nonostante l'attività agonistica sia ancora in pieno svolgimento, stanno emergendo le prime indiscrezioni legate al mercato, in attesa che la sessione possa ufficialmente prendere il via nel mese di luglio. Tra le squadre che promettono battaglia nel prossimo torneo cadetto ci sarà il, club calabrese che nell'ultima annata sportiva ha fallito il ritorno in Serie A, andando a lottare fino all'ultima giornata per il mantenimento della categoria. Chiusa la stagione, uno dei protagonisti potrebbe ora abbandonare cercando una nuova collocazione in un altro club. Si tratta di MarcusinCon termine delfissato al 30 giugno 2019, il centrocampista svedese Marcuspotrebbe ...

