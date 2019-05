Claudia Galanti vittima degli hacker | “Messaggi e foto rubate Sono stata ricattata”

dilei

(Di sabato 25 maggio 2019) Brutta avventura per, che ha raccontato di esseredi unche le avrebbe prima rubato dei dati personali e poi avrebbe cercato di ricattarla. Che qualcosa non andasse era stato chiaro già qualche giorno fa, quando sul profilo Instagram della modella erano scomparse alcunee l’ultimo post era datato 2016. A sciogliere il mistero in queste ore èla stessa, che ha pubblicato un messaggio in cui racconta di esserericattata da un uomo misterioso. “Ciao a tutti!ata! – ha scritto -. Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname – ha aggiunto -. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora nonriuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla. ...

