Scavi Parco Colosseo | emerge dal terreno testa di Dioniso

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Roma – E’ accaduto tutto in poco tempo. Gli archeologi della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali del Comune di Roma, concessionari per conto delarcheologico deldelle ricerche e delle indagini su via Alessandrina, erano intenti a scavare un muro tardo-medievale quando hanno visto nascosta nella terra unadi marmo bianco. Era incassata nel muro, certamente reimpiegata come materiale edilizio, come spesso succede in eta’ medievale. Estratta dalla terra, si e’ rivelata in tutta la sua bellezza: il volto, dalle superfici morbide e lisce, e’ leggermente inclinato; la bocca e’ semiaperta; gli occhi incavati – forse in antico riempiti di pasta vitrea – accentuano il pathos. L’acconciatura e’ folta e ondulata, scende sulle spalle ed e’ trattenuta da una benda, da cui sporge un corimbo (infiorescenza ...

paolochiariello : Osanna, è Osanna il direttore del parco archeologico di Pompei. Il ministro Bonisoli ha premiato il suo lavoro - GrossetoNotizie : Scavi nel paro archeologico: i Vigili del Fuoco collaborano con l'Università - madeinpompei : Pompei è una continua scoperta. Oggi Pompeii - Parco Archeologico usa l'hashtag #ExploreMW della MuseumWeek per mos… -