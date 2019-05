Salvini taglia i fondi ai Comuni Il Tar accoglie ricorso | spieghi perché

Di Maio e Salvini tagliano le pensioni : Alessandro Sallusti Ceto medio nel mirino: a giugno doppia sforbiciata sugli assegni A rischio gli 80 euro. E l'Ocse svela i piani di Tria sull'Iva L'Europa sarà anche cattiva e causa dei nostri mali, ma di tagliare l'assegno a oltre cinque milioni di pensionati non l'hanno deciso a Bruxelles ma a Roma. nelle stanze del governo gialloverde. Per la verità l'ha deciso Di Maio e Matteo Salvini, purtroppo, ha lasciato fare. Da giugno ...

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Salvini : 20mila uomini per evitare finale coppa Italia si trasformi in battaglia : Roma – “Stasera c’e’ la finale di coppa Italia Lazio-Atalanta. Da ministro dell’Interno sto coordinando 20mila persone delle forze dell’ordine che presenziano autogrill, stazioni, fontane, bar e giardinetti. Devo garantire che una partita di calcio non si trasformi in un campo di battaglia, ma il decreto sicurezza prevede che dalle prossime stagioni calcistiche i costi di questi uomini non siano a carico dello ...

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...

Trenta : è battaglia quotidiana - ma Salvini smetta di attaccare i militari : «Ormai è una battaglia quotidiana, ma tra due settimane ci sono le Europee e Salvini è in piena campagna elettorale. Per lui ogni pretesto è buono per attaccarmi. Sinceramente credo che non valga ...

Salvini alla battaglia della cannabis : «Direttiva contro i negozi». Ecco quanto vale il settore : Sulla faccenda interviene anche Luigi Di Maio, l'altro dioscuro del governo Conte: «Dire di essere contro la droga è come dire di essere per la pace nel mondo, siamo tutti d'accordo: più controlli fa ...

Contro le droghe - la nuova battaglia di Salvini : “Chiuderò i cannabis shop uno a uno”. : Matteo Salvini riparte da qui, dalle droghe. Con il collega Lorenzo Fontana (ministro alla Famiglia) incontra una serie di comunità terapeutiche al ministero per lanciare il ddl della Lega che riscrive le norme sugli stupefacenti. Tocca con mano che le opinioni sono molto diverse e che tanti operatori non sono affatto d’accordo sulla idea di aboli...

Di Maio vince la battaglia con Salvini : revocato l'incarico a Siri : Il caso politico su Armando Siri si è chiuso oggi con la revoca dell’incarico al sottosegretario alle Infrastrutture tramite decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sarà presentato al vaglio del Quirinale. Ma nonostante l’estromissione del leghista dall’esecutivo, il confronto poli

Compensi in Rai - Fazio risponde a Salvini : 'Tagliare il salario? Parli invece di Napoli' : La reazione della politica 'Tagliare i superstipendi in Rai è una battaglia che portiamo avanti praticamente da sempre, Fazio sicuramente ma anche Bruno Vespa ', sottolinea invece G ianluigi Paragone ...

Migranti : Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa più ai bandi : è scontro : Matteo Salvini sta traghettando la Lega verso un consenso che, secondo i sondaggi, pare crescente. Buona parte del suo successo è dovuta ad una campagna elettorale spesso fatta di toni aggressivi e che, in un certo senso, sembra parlare alla pancia della gente, come molti critici sottolineano. Tra i temi più cari al leader del Carroccio c'è senza dubbio quello legato alla sicurezza, legato, a suo dire, a doppio filo a quello delle frontiere. ...

Rai : Salini difende Fazio. Salvini : 'Stipendio da tagliare' : L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, difende Fabio Fazio definendo un "talento", mentre si chiude il caso Predappio. Ha rimesso il mandato, infatti, il caporedattore del Tg3 Emilia ...

Salini a Dogliani 'Fazio Un talento'. Ma Salvini attacca il conduttore 'C è solo da tagliargli lo stipendio' : Dogliani - 'Con Fabio Fazio stiamo valutando. Tra due mesi presenteremo i palinsesti autunnali, ci sono diverse ipotesi in campo che stiamo valutando insieme. Lo considero uno dei talenti televisivi ...