ROMA | SCAVI SOTTO CAMPIDOGLIO | TROVATA STATUA DIVINITÀ Video | testa di Dioniso?

ROMA - dagli scavi di via Alessandrina riaffiora la grande testa di una statua : Un importante ritrovamento archeologico è stato fatto questa mattina a Roma, precisamente in via Alessandrina, non lontano dal Colosseo, dove sono in corso degli scavi archeologici. Secondo quanto riferiscono dalla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio della Capitale, gli archeologi questa mattina hanno trovato la testa di una grandiosa statua, la quale rappresenterebbe una divinità. Al momento l'ipotesi più probabile e che possa ...