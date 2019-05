Quali sono i cani che mordono di più e perché i bambini sono più a rischio

Motori – Euro NCAP : Quali sono le 7 nuove auto più sicure e perché hanno ricevuto 5 stelle? : I recenti test Euro NCAP hanno evidenziato ben 7 nuovi modelli che hanno ricevuto 5 stelle, questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza Euro NCAP, il programma fondato nel 1997 e sostenuto dall’Unione Europea per la valutazione dei nuovi modelli di automobili, ha reso noti i livelli di sicurezza di 7 nuovi veicoli, tra i quali quattro anteprime assolute che hanno fatto la loro prima ...

Elezioni 26 maggio 2019 : temi della chiesa. Quali sono e suddivisione : Elezioni 26 maggio 2019: temi della chiesa. Quali sono e suddivisione Dal cosiddetto patto Gentiloni, che nel 1913 riportò i cattolici alla partecipazione alla vita politica del Paese, di tempo ne è passato. E oggi, in una società profondamente laicizzata, parlare di quanto le posizioni delle gerarchie cattoliche possano influenzare il voto del prossimo 26 maggio, può sembrare un esercizio inutile. Eppure così non è se si pensa a quanto, ...

Malattie cardiovascolari - osteoporosi e diabete : i rischi aumentano se cala il testosterone - ecco Quali sono i primi sintomi : Il testosterone allunga la vita. Se si riducono i livelli dell’ormone ‘macho’ per eccellenza, non si tratta solo di calo del desiderio ma può essere la spia di un maggior rischio di Malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), da cui arriva soprattutto l’invito a non considerare un tabù il calo del ...

Mal di schiena - quando le cure sono inutili : Quali farmaci antinfiammatori non risolvono il problema : I comuni farmaci antinfiammatori, come aspirina e ibuprofene, sono “quasi completamene inutili” contro il mal di schiena, che è considerato la maggiore causa di disabilità nel mondo. E’ quanto emerge da una analisi di 35 sperimentazioni randomizzate, che hanno coperto oltre 6000 persone che usavano

Quali soluzioni si possono adottare in presenza di un microcarcinoma papillare della tiroide? : Il microcarcinoma papillare della tiroide ha una prognosi molto buona e la sua storia naturale è caratterizzata da un’evoluzione molto lenta. D’altra parte, poiché una minoranza di casi di questo tumore aumenta di dimensioni o si associa alla comparsa di metastasi nei linfonodi, sono raccomandati attenti controlli a lungo termine. Non è possibile distinguere a priori, rispetto alla maggioranza dei casi con andamento lento, il piccolo sottogruppo ...

Quali sono le misure da adottare quando si rende necessaria la terapia con radioiodio? : Il trattamento con radioiodio va eseguito, a norma di legge, in Ospedale, applicando specifiche procedure. Inoltre, alla dimissione, bisogna fornire, ai malati e alla loro famiglia, istruzioni scritte riguardo alle dosi limite alle Quali può essere esposta la popolazione generale e circa le restrizioni specifiche per i familiari o i caregiver. Dopo la somministrazione di radioiodio, la fonte di radiazioni più importante per familiari, caregiver ...

Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia con radiodiodio per carcinoma differenziato della tiroide e come si gestiscono? : La terapia con radioiodio di solito è ben tollerata, ma, per minimizzare i rischi di effetti collaterali precoci e tardivi, sia la scelta delle procedure che la preparazione del malato devono essere accurate. I principali effetti indesiderati di questo trattamento, nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide, riguardano le ghiandole salivari, le ghiandole lacrimali e gli occhi, l’apparato genitale, i polmoni e il midollo. Si ...

Quali sono i particolari del nuovo video di Al Baghdadi : E quindi si è rifatto vivo. Ibrahim Al-Badri, alias Abu Bakr al Baghdadi, da sempre ritenuto il capo indiscusso di quella che è considerata, a tutti gli effetti, l’organizzazione terroristica più pericolosa al mondo, l’Isis, è riapparso in carne e ossa in un video, in cui dialoga con tre persone (il cui viso è stato reso irriconoscibile), diffuso recentemente tramite il portale Al-Furquan, organo ...

Salvini-Conte - lite in consiglio dei Ministri : «Sul tuo decreto perplessità del Quirinale». «Ah sì? E Quali sono?» : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Tumori : la “sfortuna” non c’entra nulla - ecco Quali sono le cause secondo uno studio tutto italiano : Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dai quali risultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi uno studio italiano segnare una nuova svolta nel dibattito: su ...

Indy500 - Alonso e la McLaren non si sono Qualificati : Lavventura di Fernando Alonso e della McLaren alla 500 Miglia di Indianapolis si è chiusa ancor prima di cominciare: il pilota spagnolo, infatti, non è riuscito a qualificarsi e non parteciperà alla 103esima edizione della celebre gara americana.Grande delusione. La strada per la 500 Miglia per Alonso è stata tutta in salita, a partire dalle prove libere dove lo spagnolo ha distrutto la sua McLaren contro le barriere, dopo aver perso il ...

MotoGp – Valentino Rossi 5° in Qualifica a Le Mans : le parole del Dottore sono rassicuranti : Ottimo balzo di Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore chiude in quinta posizione grazie anche ad una genialata in Q1 sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Una seconda fila tutta italiana a Le Mans, con Dovizioso quarto, seguito da Valentino Rossi e Morbidelli. AFP/LaPresse Un ...

RAGE 2 Trucchi : Come attivarli - Quali sono e cosa fanno : Se state giocando a RAGE 2, vi sarete sicuramente accorti della presenza dei Trucchi. quali sono? A cosa servono e Come attivarli? Scopriamolo insieme. Come attivare i Trucchi in RAGE 2 Per sbloccare i Trucchi in RAGE 2 dovrete parlare con lo stregone Mangoo, lo incontrerete durante le vostre esplorazioni in modo casuale. Una volta che interagite con il suddetto personaggio, potrete acquistare i seguenti Trucchi, i quali potranno essere ...

Quali sono i peggiori nemici della pelle e come mantenerla giovane : Rispetto a pochi decenni fa, il lavoro del medico è cambiato radicalmente: la grande mole di conoscenze che la ricerca ha prodotto ha fatto sì che la medicina si sia super-specializzata “e questo – afferma Domenico Centofanti, vicepresidente della Società italiana di medicina estetica SIME in occasione del 40° congresso della società scientifica in corso a Roma – se da un lato ci ha messo nella condizione di essere dei professionisti competenti ...