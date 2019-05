FOTO – Comunicato Curva B | “Noi strumentalizzati | vogliamo far capire ad ADL solo una

forzazzurri

(Di venerdì 24 maggio 2019)B: NuovoB. Non si placano le polemiche di una parte di tifoseria contro De Laurentiis. Da diverse settimane si susseguono contestazioni al San Paolo e comunicati nei confronti del patron azzurro reo, secondo alcuni gruppi di tifosi, di aver “infangato Napoli” attraverso le ultime dichiarazioni. Gli ultras 1972B hanno diramato un, dove chiariscono la loro posizione e provano a lanciare un nuovo messaggio nei confronti di ADL:B “Data la strumentalizzazione delle nostre azioni,far chiarezza sui motivi delle nostre recenti proteste. Le principali ragione di questa contestazione sono da ricercare nelle parole e nelle azioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani. Non siamo così ipocriti da dire che la nostra sia una ...

