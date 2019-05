De Laurentiis | «Dobbiamo vendere | siamo in 36 Hanno scritto cose improprie su Ancelotti»

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il presidente del Napoli Aurelio De, dopo l’intervista rilasciata questa mattina al Corriere dello Sport, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio KissKiss Settanta anni con l’augurio dello Scudetto? «Ringrazio i tifosi. Vincere uno scudetto sarebbe un’unica e fortissima emozione, una festa veramente straordinaria, però gli voglio dire che la mia festa nella napoletanità l’ho vissuta con i miei genitori, i miei zii ed i miei nonni. Ce laportata dietro sempre e milasciato indelebile l’immagine di una cultura unica al mondo. Dovremo coronare ancora di più quello che stiamo facendo con il massimo che è lo scudetto, ma anche la Champions non sarebbe male». 24 maggio l’anno prossimo c’è l’ultima di campionato? Compleanno e Scudetto? «Bisogna farei dei calcoli però perché chiederò di giocare fuori casa la prima per ...

