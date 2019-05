Comi mi diceva | rivolgiti a Caianiello Fontana ai pm

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) La scelta rivendicata del suo ex socio di studio per un incarico in Regione “per continuare un rapporto con lui che durava da più di 20 anni”, i rapporti “politici” con Gioacchino, presunto ‘burattinaio’ di un sistema di corruzione svelato dalla Dda milanese e ”‘di fatto” referente “di Forza Italia a Varese”, al quale la stessa coordinatrice, l’europarlamentare Lara, “misempre di rivolgermi”. E una domanda su una nomina in sanità ritenuta dai pm “in quota Lega”. Sono alcuni dei punti toccati dal verbale di interrogatorio, reso una decina di giorni fa dal Governatore lombardo Attilio, accusato di abuso d’ufficio per quel posto assegnato al suo ex socio, Luca Marsico, in un filone della maxi indagine., nel verbale agli atti del Riesame ...

Corriere : Tangenti in Lombardia, Fontana ai pm: «Comi mi diceva di rivolgermi a Caianiello» - repubblica : Tangenti in Lombardia, Fontana ammette: 'Anche Comi diceva che il coordinatore di Fi era Caianiello' [news aggiorna… - niccneime : RT @Virus1979C: ( che dice Salvini?) Fontana indagato, il verbale: “Lara Comi mi diceva di rivolgermi a Caianiello se avevo qualche problem… -