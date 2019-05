Come abbassare il colesterolo e combattere l’obesità | un aiuto da nuovi integratori e

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Obesità ed ipercolesterolemia possono essere combattute: da Perugia gli esperti delle tre più importanti società scientifiche nazionali, Sisa (Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi), Siprec (Società italiana per la prevenzione cardiovascolare) e Sinut (Società italiana di nutraceutica) hanno passato in rassegna le ultime “armi” messe a disposizione dalla ricerca con dati alla mano durante il convegno “Perugia Vasi” (Vasculopatie aterosclerotiche a sfondo internistico), organizzato dal prof. Matteo Pirro, direttore della struttura complessa di Medicina interna dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Oltre 200mila persone muoiono ogni anno per malattie del sistema cardiovascolare,infarto e ictus; circa 25 milioni di persone sono in sovrappeso o sono affette da obesità e oltre il 30% della popolazione adulta è affetta da ...

matteosalvinimi : #Salvini: unico modo per combattere evasione è ABBASSARE LE TASSE, con #flattax. Come fanno ad oggi 40 Paesi al mon… - matteosalvinimi : #Salvini: emergenza in Italia? È ridurre tasse a famiglie e imprese. Abbassare al 15% a CHIUNQUE produca reddito. S… - bacci_luana : RT @MaddalenaGissi: Ogni giorno viene fuori il peggio. Il nostro bel Paese saprà resistere alla deriva valoriale! Gli italiani sono più san… -