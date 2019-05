Caffè | tutta la verità | dodici tabù da sfatare sulla tazzina quotidiana

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Andrea Cuomo Crediamo di sapere tuttobevanda nera. Ma spesso la tradizione finisce per fuorviarci Undici luoghi comuni dasul, bevanda nazionale che pensiamo di conoscere e invece diamo per scontata. Li estraiamo dal libro Mondo(Cairo editore collana Libri del Golosario, 320 pagine, 18 euro), uscito qualche giorno fa e scritto da Anna Muzio e da chi cura questa pagina, Andrea Cuomo. Sono dogmi, miti consolidati ma non veri. Superarli non sarà facile. Ma se ci riusciremo potremo finalmente goderci tutti i pregi di una bevanda di cui conosciamo solo un aspetto. 1. Esiste il vero. Ed è quello italiano. No. Noi italiani siamo convinti che il «vero»sia l'espresso e che tutti gli altri modi di berlo siano americanate: brodaglie immonde, ciofeche, beveroni di acqua sporca. Sbagliato: ifiltro sono nobili e spesso contengono una materia ...

