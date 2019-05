Berlusconi | Io impresentabile? Ho preso 200 milioni di voti

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) La replica di Silvioalla Commissione parlamentare Antimafia, che ha inserito il suo nome nella lista dei candidati impresentabili in vista delle elezioni europee, arriva dagli studi di Diritto e Rovescio, su Rete 4. Europee, l'Antimafia: '5 impresentabili nelle liste'. C'è ancheQuattro nomi sono nelle liste di Forza Italia ed uno in quelle di CasaPound "Io? Nella mia carriera ho200die altrine prenderò" ha detto ieri sera il leader di Forza Italia che sarà capolista ovunque. Per il caso "Ruby sono stato assolto con formula piena" ha aggiuntoche sull’accusa di aver fatto favori alla mafia ha ribattuto così: "Non c’è governo che abbia fatto di più dei miei contro la mafia durante i quali sono stati catturati e messi in galera 32 dei 34 latitanti ...

