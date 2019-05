Audi - La TT esce di scena | sarà rimpiazzata da un' elettrica

Esce Casa - l’album di Giordana Angi : testo e Audio del nuovo singolo in radio : Si intitola Casa l'album di Giordana Angi, la concorrente di Amici di Maria De Filippi che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione. Il disco è disponibile da oggi, venerdì 19 aprile, e contiene al suo interno l'omonimo singolo, Casa, disponibile da oggi in radio e in digital download dopo la presentazione come inedito nel programma. Le gare degli inediti hanno già rivelato al pubblico di Canale 5 alcuni dei brani che troveremo ...