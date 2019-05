Arriva il 5G in Italia | al via sperimentazioni in 120 comuni | si temono rischi per la

Il Giro d’Italia Arriva sulle Alpi e i ciclisti si preparano alla “guerra” sulla Neve : ecco in che condizioni partono da Pinerolo [FOTO] : Il Giro d’Italia è appena partito da Pinerolo per la 13ª tappa, il primo tappone Alpino e il primo arrivo in salita di quest’edizione della corsa rosa: si arriverà ai 2.247 metri del Lago Serrù tra due muri di Neve alti 5 metri intorno alla strada. E i corridori si preparano alla “guerra”: lo spagnolo del Team Movistar, José Joaquín Rojas, 34 anni tra due settimane, ha pubblicato su Instagram una foto con le condizioni ...

Realme 3 Pro Arriva in Italia e sfida Redmi Note 7 a 199 euro : Realme 3 Pro viene annunciato in Italia e sarà presto disponibile all'acquisto sul sito ufficiale: ecco caratteristiche, funzionalità, prezzo e data di uscita per il nostro Paese. L'articolo Realme 3 Pro arriva in Italia e sfida Redmi Note 7 a 199 euro proviene da TuttoAndroid.

Influenza : Arriva in Italia il primo vaccino quadrivalente su coltura cellulare : Sarà disponibile da settembre in Italia il primo vaccino antInfluenzale quadrivalente prodotto su coltura cellulare, che permetterà una riduzione del carico della malattia causato dall’Influenza e, solo in Italia, di evitare 763 mila casi di Influenza e 200 mila visite mediche in più rispetto allo scenario attuale. Il nuovo vaccino QIVc, messo a punto da Seqirus (azienda parte del gruppo australiano Csl Limite), è stato presentato oggi ...

Lethal Weapon : Arriva su Italia 1 la terza ed ultima stagione - orfana del protagonista : Lethal Weapon 3 - Damon Wayans e Seann William Scott Ad un anno di distanza dal lancio su Italia 1 della seconda stagione di Lethal Weapon, ecco che arriva la terza, e si preannuncia diversa dalle precedenti, un punto di rottura: non ci sarà più infatti lo storico protagonista Martin Riggs (Clayne Crawford) morto negli ultimi episodi andati in onda, e al suo posto arriverà un nuovo detective ad affiancare Roger Murtaugh (Damon Wayans). Lethal ...

L’«ultima volta» di Cristina Parodi. Domenica 26 maggio Arriva Marco Liorni con Italia Sì : Cristina Parodi - La Prima Volta Come per Barbara D’Urso con Domenica Live, Domenica è stata anche l’ultima per Cristina Parodi con La Prima Volta, che ha terminato una stagione sottotono, con ascolti poco brillanti (media attorno al 12% di share, molto al di sotto della concorrenza), e un interesse del pubblico, numeri a parte, mai realmente accesso. La trasmissione di Rai 1, tra immagini e testimonianze, ha portato sotto i ...

Xiaomi Mi MIX 3 con connettività 5G Arriva in Italia a 699 euro : arriva in Italia il 23 maggio il primo smartphone con connettività 5G. Si tratta dello Xiaomi Mi Mix 3 5G di cui avevamo parlato lo scorso autunno, e che sbarcherà nel Belpaese nella versione con 6 GB di memoria RAM, 64 GB di spazio di archiviazione interno e colorazione Sapphire Blue. Il prezzo è fissato ufficialmente a 699 euro, che non è poco in senso assoluto, ma è inferiore alle quotazioni medie dei top di gamma, che attualmente dispongono ...

Range Rover Sport - Arriva in Italia la HST mild hybrid : Dopo la Range Rover Evoque la tecnologia mild hybrid è Arrivata anche sulla Range Rover Sport con un inedito sei cilindri in linea a benzina da 3 litri e 400 CV, che si preannuncia più equilibrato ed efficiente rispetto al precedente V6 di pari cubatura. Questo genere di ibrido, proposto sulla Suv inglese con prezzi a partire da 91.400 euro, si può ordinare ora anche nel ricco allestimento HST, a listino a 104.100 euro.Potente ed ...

Xiaomi Mi MIX 3 5G Arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo smartphone 5G : Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente il primo smartphone 5G acquistabile in Italia: sarà disponibile dal 23 maggio sul sito ufficiale del brand a 699 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro: è il primo smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Gli autovelox su Google Maps sono Arrivati in Italia : ecco come funzionano : Google Maps per Android inizia a segnalare anche in Italia la presenza di autovelox per la strada: la funzione viene attivata lato server e si diffonderà nel corso delle prossime settimane. L'articolo Gli autovelox su Google Maps sono arrivati in Italia: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le tappe della seconda settimana. Arrivano le montagne! : Dopo il consueto giorno di riposo, riprenderà domani il cammino del Giro d’Italia 2019. La prima settimana ha già regalato qualche sorpresa e la cronometro di San Marino ha costretto gli uomini di classifica ad uscire allo scoperto rivelando la propria condizione. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha ribadito il proprio ruolo di grande favorito, ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha tenuto molto bene su un terreno non adatto alle sue caratteristiche ...

Eurovision 2019 - Mahmood Arriva secondo. E gli italiani modificano le pagine Wikipedia dei Paesi che gli hanno dato un voto basso : Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. Nell’Arena di Tel Aviv tutti ma proprio tutti hanno battuto le mani a tempo della sua “Soldi” ma nonostante questo e i tantissimi voti arrivati dal televoto, il cantante non ha avuto il primo posto che andato invece all’Olanda. Come da tradizione e come fa notare il sempre attentissimo TrashItaliano, gli utenti ...

Eurovision Song Contest : l'Italia di Mahmood Arriva seconda : All'Eurovision Song Contest 2019 l'Italia, rappresentata da Mahmood, sfiora la vittoria piazzandosi al secondo posto. La città di Tel Aviv, che ha ospitato questa edizione del festival, ha visto trionfare l'Olanda di Duncan Laurence con il suo pezzo Arcade. Solo 27 punti hanno separato, nella classifica finale, il nostro Bel Paese dall'Olanda (492 punti per Laurence contro i 465 per Mahmood), ma la sfida è stata al cardiopalma fino all'ultimo e ...

Omaggio a Leonardo da Vinci - Arriva in Italia il 'Cinema volante' : Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, il fascino del volo, uno dei sogni dell'uomo e il genio di Leonardo da Vinci che dedicò molta parte della sua vita a progettare strumenti per volare. Tutto questo prende vita a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con l'inaugurazione del “Volarium – Il cinema volante”. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo si potrà ‘volare' sospesi a 10 metri di ...

Immigrazione - sconvolgente cambio di strategia : come stanno facendo Arrivare via mare i disperati in Italia : Non solo barconi di disperati. La nuova frontiere di chi gestisce Immigrazione clandestina e traffico di essere umani nel Mediterraneo è quella del contrabbando di sigarette. come riporta il Messaggero, il bilancio 2018 della Guardia di Finanza sottolinea come i due business, migranti e tabacco, vad