Alla ricerca dell’oro o in visita notturna | questo weekend l’Italia va in miniera

Sony e Insomniac Games Alla ricerca di personale per un nuovo progetto : Sony e Insomniac Games si stanno preparando per un nuovo progetto e, questo, probabilmente non sorprenderà nessuno. Alcuni annunci di lavoro sono apparsi su LinkedIn, dove si legge che le compagnie sono alla ricerca di un Senior Audio Designer e Audio Designer (FXT) per un gioco imminente, riporta PlayStation LifeStyle. Ora, vale la pena notare che questi annunci di lavoro sono pubblicati da Sony e sono posizioni contrattuali in concomitanza con ...

Dolor y Gloria - Pedro Almodóvar Alla ricerca del tempo perduto (recensione) : È in questi giorni in concorso al Festival di Cannes Dolor y Gloria, tra i candidati più accreditati alla Palma d’Oro. E siamo di fronte al titolo forse più personale e maturo di Pedro Almodóvar, premiato dall’affetto del pubblico italiano, con un primo weekend da oltre un milione d’incasso. Il protagonista è un regista omosessuale, Salvador Mallo (un Antonio Banderas alla sua prova più matura), immalinconito dagli anni e dai tantissimi ...

Il Trono di Spade - serie tv che ha ispirato la ricerca - dall'antropologia Alla statistica : Il Trono di Spade (Games of Thrones) è stata una serie tv di tale successo da ispirare la ricerca scientifica, in particolare dell'Università canadese di British Columbia. I ricercatori hanno infatti riscontrato in questa lunghissima serie uno spunto per poter studiare i personaggi dal punto di vista antropologico. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine. Ma in questo campo non rimangono indietro ...

Absentia su Rai4 - trame episodi 19 e 26 maggio - Emily Alla ricerca di Alice e Fylnn : chi li ha rapiti? : Ultimi episodi di Absentia su Rai4 stasera 19 e domenica 26 maggio. La fuga di Emily giunge a un bivio, e ben presto si troverà faccia a faccia col suo rapitore. Ma l'ex agente dell'FBI non aveva previsto il rapimento di Alice e Flynn: riuscirà Emily a ritrovarli prima che la squadra di Tommy la arresti? Ecco le anticipazioni di stasera. Si inizia con l'episodio 1x07 dal titolo "A & B" di cui vi riportiamo la sinossi: Jack da' una mano ...

Antibiotico-resistenza : dAlla ricerca italiana ecco un nuovo antibiotico : Si calcola che in Italia ogni anno 10.780 persone muoiano a causa di un’infezione da batteri antibiotico-resistenti. Si stima che entro il 2050, un totale di circa 450mila persone possa morire a causa dell’antibiotico-resistenza. In questo scenario così drammatico è più che mai indispensabile l’arrivo di nuovi farmaci in grado di contrastare questa autentica epidemia. UN nuovo FARMACO – La dalbavancina è un nuovo antibiotico ...

Consiglio europeo della ricerca - un italiano Alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

Motori – Volkswagen Alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...

Golfo Persico tra Patriot e sabotaggi Alla ricerca della "pistola fumante" : Stretto di Hormuz, la pistola fumante può essere quella dei sabotaggi. Il ministero dell’Energia saudita ha denunciato che due petroliere sono state attaccate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e hanno subito “danni significativi”. Le petroliere saudite sono state attaccate alle sei di domenica mattina al largo della costa orientale degli Emirati Arabi Uniti mentre si preparavano ad attraversare il Golfo ...

The Last of Us Part 2 : Naughty Dog Alla ricerca di sviluppatori per terminare i lavori sul gioco : Lo sviluppo di The Last of Us: Part 2 sembra progredire a un ritmo rapido. Non molto tempo fa, Naughty Dog confermò che le riprese di tutte le scene del gioco si erano ufficialmente concluse, e ora sembra che il gioco sia prossimo al completamento anche in altre aree, almeno sulla base di un tweet pubblicato dal co-game director Anthony Newman, riporta Gamingbolt.Il tweet di Newman parla di nuove posizioni aperte presso Naughty Dog, con lo ...

Wikipedia sulla Luna : Alla ricerca dell'enciclopedia digitale perduta : La portava con sé il lander israeliano Beresheet che si è schiantato sul suolo Lunare. Oltre 30 milioni di pagine che nel futuro qualcuno potrebbe ritrovare in un cratere

Tumori : accordo tra Fondazione Airc e Banco Bpm per il supporto Alla ricerca : Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Banco BPM firmano oggi un accordo in esclusiva per cinque anni, durante i quali Banco BPM sarà a fianco di Airc come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. L’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e il Presidente di Fondazione Airc, Pier ...

MADE BY IRAQI GIRLS - Speranza Alla ricerca di un futuro : Il loro mondo interiore non viene perciò raccontato solamente con le parole, ma anche attraverso le loquaci espressioni dei loro visi, i cui lineamenti raccolgono una miriade di emozioni differenti. ...

Il camper dell’Inps che va Alla ricerca di chi ha bisogno del reddito di cittadinanza : Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, annuncia il lancio di una nuova iniziativa dell'istituto di previdenza: un camper andrà in giro per alcuni posti nevralgici delle città italiane in cerca di persone che potrebbero accedere al reddito di cittadinanza, ma, magari, non ne erano a conoscenza.

Dazi - Cina e USA Alla ricerca di un accordo in extremis : ... cioè quelle relative al furto della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali degli Stati Uniti, i trasferimenti forzati di tecnologia, la politica della concorrenza, l'accesso a servizi ...