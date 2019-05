Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 20 | 30

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019)23 MAGGIOORE 20:20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DISAGI ANCHE SULLA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA SU VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DIE ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TORRE GAIA E PIU’ AVANTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO DIREZIONE FUORISI RALLENTA SU VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, TOR LUPARA, MENTANA E MONTE ROTONDO NEI DUE SENSI MENTRE SU VIA SALARIA CODE TRA ...

