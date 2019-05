Seed of Evil è la nuova espansione di Mutant Year Zero | Road to Eden

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Funcom ha annunciato nella giornata di oggi la primadel suo videogioco di ruolo tattico a turni sviluppato dallo studio svedese The Bearded Ladies,to.Lasi chiamaofe riprende da dove è finito il gioco originale. Offrirà ore di divertimento in più, nuovi luoghi da visitare, opzioni di gameplay ampliate e un nuovoe da utilizzare: Big Khan, l'alce.ofaggiungerà nuove mappe e nemici, consentirà di migliorare le mutazioni e di equipaggiare nuovi tipi di armi e armature. Ovviamente non mancheranno nuove minacce, tra cui delle mortali radici che stanno invadendo il mondo, prendendo controllo di amici e nemici.Leggi altro...

