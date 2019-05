PS5 a suon di esclusive | Sony punta forte sui titoli first party

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) A poche settimane dall'inizio dell'E3 2019, per i fanè arrivato il momento di piangere una tra le grandi assenti: PS5 non sarà della partita in quel di Los Angeles, in virtù di una decisione ben definita del colosso nipponico di non presenziare all'interno della fiera dedicata all'intrattenimento elettronico. Una scelta che ovviamente ha fatto parecchio discutere negli scorsi mesi, ma che chiaramente apre la scena a un possibile evento in pompa magna in cui sarà esclusivamentea calamitare le attenzioni, annunciando magari proprio la nuova console di prossima generazione.Le prime specifiche sono state abbondantemente sciorinate agli albori della primavera, ed è quindi arrivato per PS5 il momento di fare il punto della situazione anche in merito aiche andranno a sfruttare il nuovo e potente hardware allestito dagli ingegneri.Se da un lato pare che i cosiddetti ...