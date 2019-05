Oroscopo Vergine | giugno | Venere dissonante creerà contrasti in amore

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il nuovo mese sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il settimo segno dello Zodiaco? Ecco di seguito l'su, lavoro e salute del mese di2019 per lain posizionetenderà a creare delle problematiche durante il corso del nuovo mese, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tenderete infatti a riversare lo stress e le preoccupazioni legate alla vita professionale all’interno del rapporto di coppia, creando malumori e nervosismo. La situazione lavorativa, al contrario, non si presenta così grigia come nei mesi precedenti, le preoccupazioni sono minori e qualcuno inizierà a vedere importanti cambiamenti....

