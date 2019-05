Mondiale 2022 | la FIFA fa chiarezza con una nota ufficiale | ecco quante saranno le

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) La Federazione Internazionale ha diramato unacon cui ha ufficializzato il numero delle squadre che prenderanno parte ai Mondiali delcome al solito 32 le squadre che prenderanno parte alin Qatar nel, è tramontata dunque l’idea di allargare il numero di partecipanti a 48. AFP/LaPresse A comunicarlo è stata lacon unapubblicata nella mattinata di oggi, nella quale si è fattasulla questione: “in linea con le conclusioni dello studio di fattibilità approvato dal Consiglionella sua ultima riunione,e Qatar hanno esplorato congiuntamente tutte le possibilità per aumentare il numero di squadre partecipanti da 32 a 48 squadre coinvolgendo i paesi limitrofi in vista della Coppa del Mondo Qatar. A seguito di un processo di consultazione approfondito e completo con il coinvolgimento di tutte le ...

