Michele Bravi la tragedia mi ha portato al silenzio

people24.myblog

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il cantanteha rilasciato un’intervista al “Corriera della sera” e racconta: “La mia paura è fare la vittima, davvero non voglio”. “Non sono sparito, sono solo rimasto in”. “Spero di farcela”. “Il rispetto per questami haal. Tornare a parlare è strano: questa non è solo la mia storia. Non so. Sono sempre stato uno che parlava molto, ilmi spaventava. Ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché mi faceva così paura e preferivo riempirlo con le melodie che avevo in testa. Eppure sono stato mesi senza dire una parola”. “E’ cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose. Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ora è tutto diverso. Credo lo capisca chi ha vissuto una: le cose non le ...

michele_bravi : Una chiacchierata difficile che rompe il silenzio di Michele. Volevamo ringraziare @ChiaraMaff per l'empatia e la d… - ChiaraMaff : Ci sono storie e ci sono pezzi di vita. Ringrazio di cuore ?@michele_bravi? per la fiducia e per aver scelto di rom… - Corriere : Michele Bravi: «L’incidente, poi il buio. Ho vissuto mesi in silenzio» -