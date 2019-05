Lionel Messi si mette in gioco e lancia una linea di abbigliamento

gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019), Capitano del Barcellona e della Nazionale Argentina, con ben cinque palloni d’oro all’attivo, sper un attimo i panni da giocatore e indossa quelli di imprenditore. Seguendo le orme di molti altri celebri sportivi, nei prossimi mesi dovrà dare prova di talento anche in un altro campo, quello della moda. A luglio infatti farà il debutto la suadi capi e accessori creata da MGO, società dal ricco portfolio di collaborazioni in ambito fashion e il cui chief creative officer è Ginny Hilfiger, la sorella del celebre stilista a stelle e strisce Tommy. La collezione sarà principalmente dedicata all’uomo anche se non mancherà, per la gioia delle sue tifose, qualche capo donna. Si chiamerà semplicemente, saràta progressivamente, mese dopo mese, e sarà acquistabile sull’e-commerce del ...

90min_Football : Lionel Messi included in Argentina's squad for the Copa America... - RoyNemer : Argentina Copa America squad. Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala included. Mauro Icardi misses out. - SuperSportBlitz : Lionel Messi & Sergio Aguero have been named in Argentina’s 23-man Copa America squad while Mauro Icardi missed out #SSFootball -