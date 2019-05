Grande Fratello | Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’ Scopri cosa è

Grande Fratello - Daniele Dal Moro si sfoga : “Ho toccato il fondo” : Daniele Dal Moro fa una confessione inaspettata sul passato al GF 16 La notte appena trascorsa è stata particolarmente pesante al Grande Fratello. La lite tra Francesca De Andrè e Martina ha finito inevitabilmente per coinvolgere anche Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, accusato da Martina di non aver preso le sue difese, si è sentito attaccato e, nelle prime ore della mattina si è sfogato con Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè sbotta senza motivo : corna - drammatica lite con Erica : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Al centro delle polemiche per la sua "amicizia" nella Casa con il concorrente Gennaro Lillio, la confessione del tradimento da parte del fidanzato Giorgio e la fine della loro storia in diretta hanno creato un'en

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : lite furiosa al Grande Fratello : Gennaro Lillio chiude con Francesca De Andrè al Grande Fratello 16? Una notte infuocata al Grande Fratello. Una lite tra Martina e Daniele ha finito per coinvolgere anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La figlia del noto cantante e il modello partenopeo hanno finito per scontrarsi e dar vita a una lite furiosa. I toni si sono alzati nella casa del Grande Fratello 2019 e l’idillio tra la De Andrè e Lillio si è spezzato. Il pomo ...

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè lasciata dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...

Erica e Francesca - è lite al Grande Fratello : lo sclero assurdo e improvviso : Francesca De André, al Grande Fratello 2019 è scontro con Erica Piamonte Francesca De André continua ad essere tra le protagoniste indiscusse, se non la protagonista vera e propria, del Grande Fratello 2019 perché il tradimento di Giorgio è stato uno tra gli argomenti più discussi nelle ultime due dirette e lo sarà anche nella […] L'articolo Erica e Francesca, è lite al Grande Fratello: lo sclero assurdo e improvviso proviene da Gossip e ...

Daniele Dal Moro stuzzica Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019 : Vladimir Luxuria, al Grande Fratello 2019 si diverte con Daniele Dal Moro Vi avevamo detto che l’arrivo di Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019 avrebbe regalato molte risate ai telespettatori, e infatti oggi è andato in onda un day time davvero divertente in cui si è visto la nota icona LGBT muovere i primi passi […] L'articolo Daniele Dal Moro stuzzica Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019 proviene da Gossip e Tv.

Kikó e Ambra - prime ombre sulla storia al Grande Fratello : la confessione del gieffino : Ambra Lombardo e Kikó Nalli, una storia d’amore nata al Grande Fratello tra dubbi e incertezze Gli sfoghi di Kikó Nalli in confessionale al Grande Fratello certe volte sembrano davvero incomprensibili perché non si riesce a capire bene quali siano i motivi che realmente lo fanno preoccupare: è innamorato di Ambra Lombardo ma non ha molta […] L'articolo Kikó e Ambra, prime ombre sulla storia al Grande Fratello: la confessione del ...

Gossip Grande Fratello : Luxuria fa una domanda intima a Michael : Michael Terlizzi del GF 16 messo alle strette da Vladimir Luxuria Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria, nelle ultime ore passate nella casa più spiata dagli italiani, hanno avuto modo di fraternizzare molto. E tra una chiacchiera e l’altra, la popolare opinionista di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, ha colto la palla al balzo per fare una domanda abbastanza intima a Michael Terlizzi. Cosa ha chiesto al concorrente ...

Grande Fratello : Gennalo Lillio sorpreso dal padre - che lo abbandonò : "Si è fatto vivo!" - : Serena Granato Nel confessionale della casa del Grande Fratello, Gennaro Lillio si è lasciato abbandonare ad uno sfogo, dopo aver letto la lettera ricevuta dal padre, che abbandonò il gieffino da piccolo Lo scorso lunedì 20 maggio è stata trasmessa la nuova puntata del Grande Fratello, che ha visto il gieffino Gennaro Lillio ricevere una lettera scritta dal padre, il quale lo abbandonò da bambino. Tra le parole riportate nella ...

Falcone : Fava - '23 maggio come se fosse Grande Fratello' : Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "La professoressa Falcone ha detto una cosa abbastanza divertente, cioè che la scaletta di quelli che domani devono intervenire l’ha decisa la Rai, come se fossimo al Grande Fratello". Così il presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava, a margine di

Grande Fratello - scontro tra le concorrenti : la De Andrè esce allo scoperto con Gennaro Di Lillo : Dopo esser stata lasciata in diretta dal fidanzato Giorgio Tambellini, Francesca De Andrè è liberissima di frequentare Gennaro di Lillio, con il quale già da tempo si sospetta ci sia del tenero. La concorrente continua a parlare di amicizia riguardo al loro rapporto ma, la recente lite con la concor

Grande Fratello 16 - Francesca De André : "Non farò mai niente con Gennaro - questa stanza è occupata" : Francesca De André non riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del Grande Fratello 16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria racconta il suo drammatico passato : "Perché mi drogavo" : Ospite nella casa del Grande Fratello, Vladimir Luxuria ha deciso di raccontarsi ai ragazzi. In una lunga confessione ha infatti parlato del suo passato, della difficoltà nell'accettazione personale una volta compresa la sua vera indole e soprattutto del dolore per la sofferenza provocata ai genitor

Grande Fratello - Michael Terlizzi gay? Parla l'ex di Uomini e donne. "Mi diceva : con quel corpo..." : Tra gli argomenti più discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello c'è sicuramente la presunta omosessualità di Manuel Terlizzi. Se ne è Parlato talmente tanto che il suo orientamento sessuale è diventato oggetto di Grande curiosità da parte del pubblico del reality e di molti salotti che ne d