Genova | Casapound in piazza | scontri tra antifascisti e polizia

Comizio di Casapound a Genova sotto i lacrimogeni e le proteste degli antifascisti : Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe ...

Genova - antifascisti contro il presidio di Casapound. Tre feriti e due fermati negli scontri con la polizia : Al grido “Genova è solo antifascista” è iniziata la contromanifestazione degli antifascisti genovesi in contemporanea al comizio di CasaPound a Genova (una ventina di persone in tutto), nella centrale piazza Marsala completamente blindata dalla polizia. Gli antifascisti hanno tentato di forzare il blocco della polizia per entrare in piazza tirando oltre le grate alcuni fumogeni. Sono circa un migliaio i contromanifestanti: in piazza ...

Antifascisti contro Casapound - mille in piazza a Genova : scontri con la polizia e feriti : Cariche, lacrimogeni e cinque feriti nel centro di Genova per gli scontri tra la polizia e gli Antifascisti. Tutto è accaduto per un comizio con il quale Casapound ha chiuso la campagna...

Antifascisti contro Casapound - mille in piazza a Genova : scontri con la polizia e feriti : Cariche, lacrimogeni e cinque feriti nel centro di Genova per gli scontri tra la polizia e gli Antifascisti. Tutto è accaduto per un comizio con il quale Casapound ha chiuso la campagna...

Genova - antagonisti in piazza contro Casapound : scontri con la polizia : Ancora tensioni in piazza tra antifascisti e polizia. Dopo Firenze e Bologna, ora tocca a Genova in piazza Marsala. Al grido « Genova è solo antifascista» è iniziata la...

Comizio Casapound a Genova - scontri tra antagonisti e polizia : Per il Comizio di Casapound a Genova, in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Per il Comizio di Casapound a Genova, in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due ...

Casapound - corteo DEGLI antifascisti pronto a Genova : Agenzia Vista Alle 18 di giovedì 23 marzo Casapound in Piazza Marsala a Genova tiene un comizio. Il fronte antifascista della capitale ligure ha prontamente organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine ?

Genova - scontri tra antifascisti e Polizia durante comizio Casapound. Tre militanti feriti. Giornalista con tre dita fratturate : scontri tra Polizia e manifestanti a Genova, durante il presidio antifascista che è stato organizzato in contemporanea al comizio elettorale di Casapound che si tiene in piazza Marsala. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno caricato più volte frontalmente e di lato i manifestanti in piazza Corvetto, sparando anche lacrimogeni ad altezza uomo, con gli scontri che vanno avanti dalle 18. I manifestanti, al grido di “Genova è solo ...

Casapound - corteo antifascisti pronto a Genova nella piazza del comizio : Agenzia Vista Alle 18 di questa sera è in programma un comizio di Casapound a Genova, in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha prontamente organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine. ?

Scontri tra antifascisti e polizia a Genova durante il comizio di Casapound : manifestanti feriti : Scontri a Genova tra manifestanti e polizia prima e durante il comizio di Casapound. La polizia in assetto antisommossa ha caricato più volte i manifestanti. Alcuni di loro sono rimasti feriti. Tra questi anche un giornalista di Repubblica che avrebbe alcune dita fratturate. Un manifestante è stato portato via in manette.I dimostranti, in testa al corteo al grido di “Genova è solo antifascista”, hanno ...

Comizio Casapound a Genova - scontri tra antifascisti e polizia : Angelo Scarano scontri tra manifestanti e polizia davanti alla zona blindata per il Comizio di Casapound in piazza Marsala a Genova scontri tra manifestanti e polizia davanti alla zona blindata per il Comizio di Casapound in piazza Marsala a Genova. Alcune persone, in testa al corteo al grido di "Genova è solo antifascista", hanno lanciato bottiglie, fumogeni e dato bastonate agli scudi della polizia, che ha reagito prima suonando le ...

Genova - scontri fra antifascisti e polizia durante comizio di Casapound : L'estrema destra si è radunata in piazza Marsala, presidio in piazza Corvetto: strade blindate. Manganellate, fumogeni e lanci di bottiglie al al grido di "Genova è solo antifascista", la polizia risponde coi lacrimogeni. Tensione altissima nel capoluogo ligure.

Genova - scontri polizia-antifascisti a manifestazione contro Casapound : Genova, scontri polizia-antifascisti a manifestazione contro Casapound Lancio di petardi e di lacrimogeni nel centro della città ligure dove è in corso un corteo contro il comizio degli estremisti di destra. In piazza Cgil, portuali, antagonisti e alcuni studenti. Sulle strade circa 300 unità tra agenti e ...

Genova - scontri contro comizio CasaPound : 18.23 Violenti scontri in piazza Corvetto a Genova tra un gruppo di antifascisti e polizia schierata a difesa del comizio conclusivo della campagna elettorale di CasaPound. I tafferugli sono scoppiati quando alcune decine di antagonisti hanno tentato di sfondare la rete metallica che impediva ai manifestanti di raggiungere piazza Marsala, dove era previsto il comizio del candidato alle eurpee di CasaPound, Marco Mori.Al lancio di bottiglie e ...