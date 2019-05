Europee | FI spera in ultimo miracolo Cav E rispunta Cairo

Tra speranze e smentite - la carica dei candidati alle Europee : Un totonomi ancora tutto da definire.E da qui al 17 di aprile, giorno in cui si chiuderanno le candidature, assisteremo ancora a battaglie e colpi di scena

Nicola Zingaretti tratta con Roberto Speranza per la lista unitaria alle Europee : "Fatto un altro passo avanti" : Il grosso degli ex renziani, riuniti attorno a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, hanno tutto pronto per strutturare la loro nuova corrente. Anche il nome, che conterrà il termine "Riformista". Intanto il segretario dem Nicola Zingaretti, a Torino per aprire la campagna elettorale di Sergio Chiamparino, ha dato l'avvio ad un week end di tesseramento per strada del Pd, mentre proseguono le trattative in vista delle Europee con Mdp-Art.1 che ...

Retroscena Blogo : Matrix non torna in onda. L'unica speranza legata alle elezioni Europee : Che fine ha fatto Matrix? Se lo chiedono gli spettatori, orfani dallo scorso dicembre del programma condotto da Nicola Porro.I motivi dello stop sono legati all’operazione di spending review che Mediaset avviò prima di Natale. La decisione portò alla sforbiciata di diverse trasmissioni di seconda e terza serata che coinvolse pure Tiki Taka.Se però il talk di Pierluigi Pardo ha trovato nuova collocazione alla domenica grazie alla fusione con ...

Retroscena Blogo : Matrix non torna in onda. L'unica speranza legata alle elezioni Europee : Che fine ha fatto Matrix? Se lo chiedono gli spettatori, orfani dallo scorso dicembre del programma condotto da Nicola Porro.I motivi dello stop sono legati all’operazione di spending review che Mediaset avviò prima di Natale. La decisione portò alla sforbiciata di diverse trasmissioni di seconda e terza serata che coinvolse pure Tiki Taka.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Matrix non torna in onda. L'unica speranza legata alle elezioni ...