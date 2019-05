Dollhouse è disponibile per PlayStation 4 e Steam

gamerbrain

(Di giovedì 23 maggio 2019) SOEDESCO e Creazn Studio hanno svelato il trailer di lancio del gioco horror psico-noir. Il gioco uscirà il 24 maggio di quest’anno su4 e. Uscirà anche una versione fisica per4. Una storia tetra Nella storia per il Giocatore singolo di, i giocatori devono scavare nella mente della misteriosa detective Marie. Marie soffre di amnesia ed è alle prese con un’indagine terrificante per recuperare i suoi ricordi traumatici. Perseguitata da una strana entità e circondata da inquietanti manichini, rischia la vita cercando di scoprire la verità dietro la morte di sua figlia. Festa con Delitto online Oltre alla storia per il Giocatore singolo,offre anche una modalità multigiocatore online con quattordici personaggi giocabili, come l’aspirante ...