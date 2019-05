Continuano alla grande gli aggiornamenti per il Huawei P10 | non solo patch di maggio

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Se i possessori di unP10 in questi giorni hanno temuto per la mancanza diper il loro device, ecco che oggi potranno tirare un sospiro di sollievo visto l'avvio della distribuzione di un update nuovo di zecca. Due giorni fa era toccato alP10 Plus adeguarsi con un suo firmware specifico, ora toccavariante standard ricevere supporto software con il pacchetto siglato VTR-L09 9.0.1.185.Il ban di Trump ai danni di, come dichiarato più volte dall'azienda e riportato pure sulle pagine di OM, non scalfirà per nulla l'esperienza utente con dispositivi già in commercio o comunque già presenti in magazzino. E proprio l'update odierno è una delle prime risposte concrete a questa promessa. Il firmware in questione nonintroduce ladi sicurezza diper il telefono che consente di stare ben al sicuro da vulnerabilità ma, allo stesso ...

EleonoraEvi : Continuano gli arresti per tangenti in #Lombardia, ormai ce n'è almeno uno al giorno...Siamo in piena emergenza… - Alba38483663 : RT @5HOnCharts: “Worth It” delle Fifth Harmony è stata certificata disco di PLATINO nel Regno Unito, per aver venduto 600.000 copie nel pae… - Fabio36817730 : @matteosalvinimi Con il voto di domenica alla lega le favolette sui migranti continuano..... -