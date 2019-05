Casting per ' Colorado' e per un cortometraggio da girare a Roma

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Wobinda Produzioni, per la realizzazione di alcuni importanti programmi televisivi, in onda sui canali Mediaset e sulle reti Rai. Tra i programmi in questione è possibile menzionare, in onda su Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di undi ECM Produzioni, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a. Wobinda Produzioni Wobinda Produzioni, una nota e importante casa di produzione operante principalmente in ambito televisivo, sta portando in tour in ogni parte d'Italia vari. E' possibile menzionare ilTour, alla ricerca di nuovi comici. A tal proposito, a tutte le selezioni che verranno organizzate sarà sistematicamente presente uno dei comici del programma Tv dal titolo, ovvero Raffaele D'Ambrosio, che presiederà i vari eventi in giro per ...

